Chefe do Xbox fica impressionado com The Last of Us Remake

Ontem a Sony e a desenvolvedora Naughty Dog divulgaram um novo vídeo especialmente para o Remake do The Last of Us dando foco nos recursos de acessibilidade que vão estar presentes no jogo.

Teremos recursos como modo de alto contraste, legendas de história e combate, sons de progresso, descrições de cinemática e mais outras opções que você pode ativar ou desativar a qualquer momento.

A cada dia que se passa mais jogos estão investindo pesado em recursos de acessibilidade, a Microsoft e a Sony são as principais nesse assunto e o Chefe do Xbox, Phil Spencer até mesmo ficou impressionado com os recursos de The Last of Us Remake.

Por meio do seu Twitter, Phil Spencer comenta que o trabalho da Naughty Dog é “inspirador”.

We’re thrilled by the advances our talented developers across multiple disciplines achieved in accessibility, and it’s an industry-wide effort to keep searching for ways to make games more and more accessible. Thank you so much! — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 26, 2022

“É realmente impressionante ver o foco de acessibilidade da Naughty Dog. O estúdio continua inovando lançamento após lançamento, tornando seus jogos jogáveis para mais jogadores. Que trabalho inspirador Neil Druckmann e equipe de desenvolvimento.”

Após as lindas palavras de Phil Spencer, a Naughty Dog agradeceu e diz que estão animados com os avanços que os talentosos desenvolvedores em várias disciplinas alcançaram em acessibilidade, foi um esforço de todo o setor em continuar procurando maneiras de tornar os jogos cada vez mais acessíveis para todos.

The Last of Us Remake será lançado no dia (02) de Setembro de 2022 para o PlayStation 5. Uma versão para PC está em produção, mas sem data até o momento.