Chefe do Xbox viajou ao Japão para conhecer Kojima Productions

Nos dias da Tokyo Game Show, o chefe do Xbox, Phil Spencer viajou ao Japão para reiterar o compromisso do Xbox com os jogadores do país.

Durante a sua estadia do outro lado do planeta, ele e sua equipe aproveitaram ainda para visitar um dos seus parceiros mais importantes, bem como uma figura de absoluta importância no panorama dos videogames.

Durante a Tokyo Game Show Phil Spencer visitou Hideo Kojima e os desenvolvedores da Kojima Productions, cuja sede está localizada em Shinagawa, um dos distritos especiais de Tóquio.

Como prova do encontro há quatro fotografias que os retratam sorrindo juntos e escondem alguns detalhes interessantes, como a presença do inevitável Homo Ludens do estúdio japonês, que para a ocasião contém uma bandeira com “For Phil” escrito nela, e a t-shirt escolhida por Kojima para dar as boas-vindas a Spencer, dedicada à série anime Lycoris Recoil.

Sobre o que Spencer e Kojima conversaram? Isso, no momento, não se sabe ao certo, mas temos certeza de que entre os objetos de sua conversa havia também o projeto Kojima Productions exclusivo para Xbox.

O jogo baseado em nuvem foi anunciado no Xbox & Bethesda Showcase em junho passado e ainda é um mistério hoje. Segundo alguns rumores, seria chamado Overdose e será do gênero survival horror, mas isso ainda está para ser confirmado. Enquanto isso, aproveite as fotos na parte inferior desta notícia.