Chelsea anuncia renovação com Azpilicueta por mais duas temporadas

O Chelsea anunciou, nesta quinta-feira, a renovação do contrato com o lateral e zagueiro César Azpilicueta, de 32 anos, até 2024. O jogador era pretendido pelo Barcelona, mas não chegou a um acordo com o clube catalão.

Azpilicueta demonstrou estar contente no clube inglês e comemorou a extensão de seu vínculo. Caso cumpra o novo contrato, o espanhol pode completar 12 anos jogando pela equipe londrina.

“Estou muito feliz em estender minha passagem pelo Chelsea, a minha casa. Faz quase dez anos desde que cheguei, então eu realmente sinto amor pelo clube e estou empolgado pelo novo projeto que temos em nossas mãos”, disse o capitão. “Gostaria de agradecer aos dirigentes por me darem a oportunidade de continuar minha jornada neste clube incrível. Estou ansioso para continuar esta aventura. Sou um capitão muito orgulhoso e espero que a gente possa compartilhar muitas memórias boas juntos”, completou.

O lateral e zagueiro espanhol chegou no Chelsea em 2012 e, desde então, se tornou o jogador com mais finais de copas disputadas na história do clube, com 13 decisões. Com a camisa dos Blues, Azpilicueta conquistou nove títulos: FA Cup, Copa da Liga, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supercopa Europeia, dois Campeonato Ingleses e duas Ligas Europeias.

As 476 partidas disputadas fazem de Azpilicueta o segundo estrangeiro com mais aparições pela equipe inglesa, atrás apenas do goleiro tcheco Petr Cech. Com a renovação, o zagueiro pode se tornar o primeiro não-inglês a completar 500 jogos pelo Chelsea.