Chelsea assina contrato com Koulibaly, ex-Napoli

Enfim, o zagueiro Kalidou Koulibaly foi anunciado pelo Chelsea. O atleta assinou contrato de quatro anos e chega a Inglaterra após defender o Napoli por oito temporadas.

Titular absoluto da equipe italiana e líder no setor defensivo, ele disputou 317 jogos ao longo do período no time e é o 9º jogador com mais partidas pelo clube na história.

“Estou muito feliz por estar no Chelsea. É um grande time e meu sonho sempre foi jogar na Premier League. O Chelsea veio primeiro para me pegar em 2016, mas não prosseguiu. Agora, quando eles vieram até mim, eu aceitei. Quando falei com meus amigos Edou (Édouard Mendy) e Jorginho eles facilitaram minha escolha”, disse Koulibaly.

Koulibaly é o segundo reforço do Chelsea para a próxima temporada além de Sterling, que deixou o Manchester City.