Chelsea bate RB Salzburg e garante classificação na Champions

Nesta terça-feira, RB Salzburg e Chelsea se enfrentaram pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Áustria, o time do técnico Graham Potter venceu por 2 a 1, com gols de Kovacic e Havertz. Adamu anotou para os donos da casa.

Com o resultado, os ingleses chegam a 10 pontos, na liderança do grupo E, e garantem a classificação para as oitavas de final. Já os austríacos seguem na segunda colocação, com seis, mas podem ser ultrapassados por Milan ou Dínamo Zagreb, que se enfrentam ainda nesta terça, às 16 horas (de Brasília).

Na próxima rodada, o Chelsea recebe o Dínamo Zagreb, na quarta-feira (2/11), às 17 horas (de Brasília). O RB Salzburg, por sua vez, visita o Milan, no mesmo dia e horário.

O jogo

Graham Potter mandou o Chelsea a campo com: Kepa; Chalobah, Thiago Silva e Cucurella; Jorginho, Kovacic (Loftus-Cheek), Sterling (Mount), Gallagher (Ziyech) e Pulisic (Azpilicueta); Havertz e Aubameyang (Broja).

Os ingleses abriram o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Após bate e rebate na área, Kovacic ficou com a sobra e chutou de pé esquerdo para o fundo das redes.

Logo depois, aos 25, quase o Chelsea ampliou. Aubameyang cabeceou após cobrança de escanteio, mas parou em grande defesa do goleiro Kohn.

Aos 31, o atacante gabonês perdeu mais uma chance. Depois de receber passe da Havertz, ficou cara a cara com o goleiro, mas parou novamente em defesa.

No minuto 46, mais uma defesa de Kohn em finalização de Aubameyang. Desta vez, o gabonês chutou após jogada trabalhada e passe de Sterling.

No segundo tempo, logo aos três minutos, veio o empate do Salzburg. Em grande contra-ataque, Adamu recebeu cruzamento preciso de Wober e tocou para dentro da meta.

Aos sete, por pouco o Chelsea não fez o segundo. Jorgingo cabeceou após escanteio, mas Adamu tirou a bola quase em cima da linha.

No minuto 18, os ingleses ficaram novamente na frente do placar. Havertz recebeu na entrada da área e bateu colocado, no ângulo, sem chances para Kohn. O RB Salzburg pressionou pelo empate, mas parou em defesas de Kepa.

Sevilla vence Conpenhague

No mesmo horário, Sevilla e Copenhague se enfrentaram na Espanha. O time de Jorge Sampaoli venceu por 3 a 0, com gols de En Nesyri, Isco e Gonzalo Montiel.

O resultado deixa os espanhóis na terceira colocação do grupo G, com cinco pontos. Já os dinamarqueses ficam na lanterna, com dois.