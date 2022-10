Chelsea confirma que Kanté, da França, está fora da Copa do Mundo

A presença de N’Golo Kanté na Copa do Mundo, no final do ano, foi completamente descartada pelo Chelsea. O clube inglês divulgou nesta terça-feira que o volante francês passou por uma cirurgia na coxa e ficará afastado dos gramados por aproximadamente quatro meses, o que impede sua participação no Mundial.

“O meio-campista visitou um especialista do departamento médico do clube para explorar as opções de sua recuperação e foi acordado que N’Golo faria uma cirurgia para reparar o dano”, explicou o Chelsea em uma nota oficial.

Kanté já havia se lesionado recentemente, em agosto. Na partida contra o Tottenham pelo Campeonato Inglês, o volante sentiu dores na coxa e deixou o gramado mancando. Com isso, ficou fora dos últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo feitos pela França. Durante sua recuperação, o francês se machucou novamente e, desta vez, a cirurgia foi necessária.

O jogador foi essencial na campanha vitoriosa da seleção francesa na última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia. O volante foi titular absoluto e um dos destaques da equipe. Além de Kanté, a França também pode perder o meio-campista Paul Pogba, que lesionou o joelho e optou por não fazer cirurgia para ter esperança de disputar o Mundial.

Didier Deschamps, técnico da França, divulgará a lista de convocados para o torneio no Catar no dia 9 de novembro e até lá terá que encontrar soluções para substituir Kanté, considerado quase como indispensável no elenco. Os franceses estreiam na Copa do Mundo pelo Grupo D, no dia 22 de novembro contra a Austrália. Dinamarca e Tunísia serão seus outros adversários na primeira fase da competição.