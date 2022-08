Chelsea rescinde com meia Ross Barkley em “comum acordo”

O Chelsea informou nesta segunda-feira (29/8) a rescisão de contrato do meia Ross Barkley, de 28 anos. Segundo o comunicado emitido pelo clube, o jogador quebrou seu vínculo com os Blues “em comum acordo” e está livre no mercado.

Carreira de Barkley

Barkley foi contratado pelo time londrino em 2018, após se destacar no Everton. Na época, o jogador havia surgido como uma promessa do futebol inglês e chegou a figurar em convocações à seleção nacional – ele disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, por seu país.

No Chelsea, o meio-campista realizou 100 partidas e marcou 12 gols. Ele conquistou o título da Copa da Inglaterra, em 2018, da Liga Europa, em 2019, e do Mundial de Clubes, sobre o Palmeiras, no início deste ano.

Seu último jogo pela equipe foi em maio de 2022, contra o Watford. Na oportunidade, o inglês entrou na segunda etapa e balançou as redes, já nos acréscimos, definindo a vitória do time no último compromisso da temporada 2021/22.