Chelsea sai na frente, mas leva virada do Southampton pelo Inglês

Nesta terça-feira, o Southampton conquistou três pontos importantes em casa para a sequência do Campeonato Inglês. A equipe venceu de virada o Chelsea por 2 a 1, com gols de Lavia e Armstrong, depois de Sterling abrir o placar.

Com a vitória, o Southampton chegou aos sete pontos e deu um salto na tabela. Agora, o time ocupa a sétima colocação. O Chelsea tem os mesmo sete tentos, mas caiu para a oitava posição pelo número de gols marcados.

Em um primeiro tempo movimentado, o Chelsea foi superior nos primeiros minutos e colecionou boas oportunidades, sendo a maioria com a participação de Sterling. Aos 13, o atacante saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou fraco.

Já aos 22, recebeu bom passe de Loftus-Cheek e acabou demorando para concluir a jogada. Dessa maneira, foi só na terceira chance, após sobra dentro da área, que o camisa 17 concluiu para as redes e abriu o marcador.

Entretanto, o Southampton precisou de apenas quatro minutos para deixar tudo igual novamente, quando Lavia aproveitou sobra na entrada da área e acertou um chute forte no canto esquerdo de Mendy. Além disso, já no último lance da primeira etapa, ainda deu tempo para Armstrong receber livre e virar o placar para delírio da torcida.

Os donos da casa voltaram mais ligados para a etapa final e quase ampliaram aos seis minutos. Na jogada, Perraud fez boa trama pela esquerda e cruzou para Elyonoussi, que finalizou de peixinho e viu o lateral Cucurella salvar em cima da linha. Aos 28, foi a vez de Thiago Silva se esticar todo para evitar o terceiro tento do Southampton. Nos minutos finais, o Chelsea cresceu na partida e pressionou, mas não conseguiu o gol de empate.

Na sequência da competição, o Chelsea recebe o West Ham no Stamford Bridge, no sábado, às 11 horas (de Brasília). O Southampton, por sua vez, joga fora de casa contra o Wolves, no mesmo dia e horário.

Confira os outros resultados desta terça-feira pelo Campeonato Inglês:

Crystal Palace 1 x 1 Brentford

Fulham 2 x 1 Brighton