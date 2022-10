Chelsea vence o Milan no San Siro e se recupera na Liga dos Campeões

Nesta terça-feira (11/10), o Chelsea venceu o Milan fora de casa, por 2 a 0, e somou pontos importantes no Grupo E da Liga dos Campeões. No San Siro, os ingleses abriram o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Jorginho após pênalti polêmico de Tomori, que foi expulso. Ainda no primeiro tempo, Aubameyang selou a vitória dos Blues.

Com o resultado, o grupo fica apertado. Com sete pontos, o Chelsea consolida sua recuperação na competição e se torna líder da chave, seguido pelo Dínamo Zagreb, com seis. O Milan é o terceiro colocado com quatro pontos, empatado com o RB Salzburg. Ainda há mais seis pontos em disputa.

Expulsão, clima tenso e Chelsea na frente

O primeiro tempo foi movimentado no San Siro. Aos 18 minutos, Mason Mount caiu na área após dividida e o árbitro marcou a penalidade com direito a cartão vermelho para o zagueiro Tomori, do Milan. Após a marcação polêmica, Jorginho aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança com chute no canto direito de Tatarusanu, deslocando o goleiro.

A partida ficou quente após a expulsão e o árbitro distribuiu cartões. Foram cinco amarelos só na primeira etapa. Neste clima, o Milan foi ao ataque empurrado por sua torcida e teve boa chance em cabeceio de Giroud, que por pouco não acertou o alvo.

Quem balançou as redes, porém, foi o Chelsea. Mason Mount recebeu bom passe de Kovacic na entrada da área e, de primeira, achou passe em profundidade na medida para Aubameyang, que surgiu nas costas da defesa e bateu para o fundo das redes.

A segunda etapa ficou mais morna. Com um jogador a mais em campo, o Chelsea manteve a posse de bola e tentou ampliar o resultado, mas sem acelerar o jogo. Do outro lado, o Milan apostou em subidas com velocidade, mas sem conseguir levar perigo. Assim, o placar não sofreu alterações.

Próximos compromissos

Agora, o Milan precisa vencer as próximas duas partidas para se salvar na competição, enquanto o Chelsea também busca triunfos, mas em situação mais tranquila. As equipes voltam a jogar pela Liga dos Campeões no dia 25 de outubro. Às 13h45, os ingleses enfrentam o RB Salzburg fora de casa, enquanto o Milan joga às 16 horas contra o Dinamo Zagreb, também como visitante.

Empate entre Dínamo Zagreb e RB Salzburg ajudou

O outro jogo do Grupo E nesta terça-feira trouxe um resultado bom para Chelsea e Milan. Jogando na Croácia, Dínamo Zagreb e RB Salzburg empataram por 1 a 1 e, assim, mantiveram o grupo embolado.