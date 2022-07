Chesf aumenta vazão de dois dos principais reservatórios do Nordeste

A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) informou que está fazendo o aumento gradativo da vazão de dois dos principais reservatórios do Nordeste, a pedido do Operador Nacional do Sistema Elétrico.

Nessa segunda-feira (11), a vazão do Reservatório de Sobradinho, no norte da Bahia, passou para 1.700 metros cúbicos por segundo e, até esta quarta (13), esse volume será ampliado para 2.000 metros cúbicos por segundo.

No Reservatório de Xingó, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, as vazões médias diárias vão continuar entre 1.200 e 1.500 m³ por segundo aos finais de semana e feriados. Nos dias úteis, ficarão entre 1.500 e 2.000 m³ por segundo.

De acordo com a Chesf, a medida foi tomada para que haja otimização energética das diversas regiões do chamado Sistema Interligado Nacional, que é composto por várias usinas hidro-termo-eólicas espalhadas pelas cinco regiões do país.

Com o aumento de vazão das usinas, a Chesf alerta os ribeirinhos a não ocupar as áreas de calha do Rio São Francisco, porque em situações emergenciais, a Usina de Sobradinho tem capacidade de turbinar até 4.200 m³/s e, a de Xingó, até 3.000 m³/s.

Economia São Luís Nádia Faggiani/ Renata Batista Madson Euler – Repórter da Rádio Nacional Nordeste reservatório de Sobradinho Reservatório do Xingó 93:00