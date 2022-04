Chico Alencar é sorteado relator em processo contra Gabriel Monteiro na Câmara do Rio

O vereador Chico Alencar (Psol) foi sorteado nesta terça-feira, 12, como o relator responsável pela representação contra o também vereador Gabriel Monteiro (PL) na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A partir de hoje, o relator deverá citar o acusado, que terá mais dez dias para apresentar sua defesa. O processo deverá levar três meses e, por fim, sua tramitação poderá cassar o mandato de Monteiro. Após o Conselho de Ética da Casa optar por abrir um processo ético-disciplinar contra o político de maneira unânime, a relatoria a ação será colocada à votação junto com a defesa do político.

Caso aprovada pelos pares, o processo será encaminhado À Mesa Diretora da Câmara e deverá ser incluído na Ordem do Dia, para que os vereadores optem pela suspensão ou cassação do mandato de Gabriel. Alexandre Isquierdo (DEM), Chico Alencar (PSol), Luiz Ramos Filho (PMN), Rosa Fernandes (PSC), Teresa Bergher (Cidadania), Wellington Dias (suplente – PDT) e Zico (Republicanos) são os vereadores que irão julgar a ação contra o político ex-policial militar, acusado de assédio moral e sexual, violação de direitos de crianças e adolescentes e agressões físicas.