Chico Pinheiro vai ser substituído no ‘Bom Dia Brasil’? Globo responde

A saída do jornalista Chico Pinheiro da Globo foi anunciada nesta sexta-feira, 29, e pegou o público de surpresa. O apresentador estava há 32 anos na emissora e, desde 2011, era âncora do “Bom Dia Brasil”, o principal telejornal matinal da Globo. Procurada pela Jovem Pan, a emissora carioca informou que o jornalista não será substituído e Ana Paula Araújo, que dividiu a bancada do “Bom Dia Brasil” com Chico nos últimos anos, passará a apresentar sozinha. O jornal já conta com a participação de outros apresentadores de outras regiões do país — São Paulo, Brasília e Belo Horizonte — além dos correspondentes internacionais.

*Nota em atualização. Em breve, mais informações.