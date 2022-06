Chiellini exalta despediida da Seleção Italiana contra Argentina de Messi

O veterano zagueiro Giorgio Chiellini disse em entrevista nesta terça-feira que está feliz por fazer seu jogo de despedida da Seleção Italiana contra Lionel Messi e a Argentina na ‘Finalíssima’. O duelo coloca frente à frente a campeã da Copa América (Argentina) e a campeã da Eurocopa (Itália).

“Messi é um ícone do futebol, embora não caiba a mim dizer se é o melhor de todos os tempos ou não. Será um prazer jogar meu último jogo com a seleção contra ele”, afirmou Chiellini.

“Será lindo. A Argentina tem jogadores excepcionais. Obviamente, o primeiro que vem na cabeça é Messi, mas os demais também são fantásticos. Não ganharam (a Copa América do ano passado) por acaso”, acrescentou.

Chiellini, de 37 anos, fará nesta quarta-feira seu jogo de número 117 pela ‘Azzurra’, com a qual viveu seu grande momento no ano passado, ao conquistar a Eurocopa justamente em Wembley, palco da ‘Finalíssima’.

Ele ainda não anunciou o que fará mais à frente na carreira, mas a imprensa italiana o coloca próximo de ir jogar nos Estados Unidos.

“Minha carreira foi, sem dúvida, melhor do que eu poderia imaginar. Quando era pequeno, sonhava em jogar pela seleção porque é o auge”, explicou o zagueiro. “Eu me sinto em paz. Estou feliz pelo que consegui e me sinto orgulhoso também”, acrescentou.