Chile anuncia a contratação do técnico Eduardo Berizzo

Nesta quinta-feira, o Chile anunciou a contratação do técnico Eduardo Berizzo. O argentino, que foi um dos nomes em vista para substituir Cuca no Atlético, que acabou contratando Antonio Mohamed, chega para suceder o uruguaio Martín Lasarte, que não conseguiu classificar a equipe para a Copa do Mundo do Catar.

O último trabalho de Berizzo foi no Paraguai. O técnico comandou o time de 2019 a 2021, sendo eliminado nas quartas de final das duas edições da Copa América no período. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, deixou a equipe após goleada por 4 a 0 sofrida para a Bolívia, pela 12ª rodada.

Berizzo também já tem uma experiência no time chileno. O argentino foi auxiliar do compatriota Marcelo Bielsa na comissão técnica da equipe, entre 2007 e 2010.

Vale destacar que o Chile, recentemente, participou da Copa do Mundo de 2014, sob o comando de Jorge Sampaoli, e foi bicampeão da Copa América, em 2015 e 2016. Porém, os chilenos não conseguiram se classificar para as Copas de 2018 e 2022.

Confira o comunicado da Federação Chilena de Futebol:

“A Federação Chilena de Futebol, chefiada por seu Presidente Pablo Milad, informa que chegou a um acordo completo com Eduardo Berizzo e sua equipe, para que ele dirija a Seleção Chilena para o próximo processo.

Berizzo tem uma carreira destacada como jogador de futebol e seleção argentina, e como treinador tem passos importantes para o Estudiantes de la Plata, O’Higgins de Rancagua, time com o qual foi proclamado campeão do futebol chileno, e também tem passagens por Celta de Vigo, Sevilla e Athletic Bilbao. Sua última experiência foi na seleção paraguaia de futebol”.