A China disse nesta sexta-feira que ajudará centenas de empresas em setores-chave a retomar a produção em Xangai, que está no centro do mais recente surto de Covid-19 do país, enquanto as empresas alertam sobre o crescente custo econômico das restrições. O anúncio ocorre no momento em que um número crescente de líderes empresariais e […]