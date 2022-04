Chris Rock impõe condição para comentar o tapa que levou de Will Smith no Oscar 2022

O comediante Chris Rock, que levou um tapa na cara do ator Will Smith na cerimônia do Oscar 2022, afirmou que não vai comentar a situação, a menos que o paguem por isso. A declaração foi feita durante um show de stand-up nos Estados Unidos na sexta-feira, 8, segundo o jornal Desert Sun. “Estou bem, tenho um show inteiro e não vou falar sobre isso até ser pago. A vida é boa. Até recuperei minha audição”, afirmou o comediante. Até o momento, Chris Rock não fez nenhum comentário em relação ao ocorrido, mas impediu que seus fãs xingassem Will Smith durante uma apresentação.

O tapa, que rendeu uma punição de dez anos para Will Smith, aconteceu após Rock fazer uma piada com Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Jada sofre de alopecia, doença autoimune que leva à queda de cabelo, e decidiu raspar completamente a cabeça. Após Chris Rock tirar sarro disso ao vivo na cerimônia do Oscar, Will Smith subiu no palco, deu um tapa no comediante, voltou à sua mesa e disse: “Tire o nome da minha esposa da po*** da sua boca”. Devido a esse evento, o ator, que ganhou o Oscar naquela mesma noite por “King Richard: Criando Campeãs”, não poderá comparecer a eventos da Academia por dez anos.