Chris Rock reage após espectador xingar Will Smith no seu show de stand-up

O humorista Chris Rock fez mais um show de stand-up após a confusão que se envolveu Oscar 2022 e não gostou quando uma das pessoas na plateia xingou o ator Will Smith. A apresentação aconteceu na noite da última quinta-feira, 31, em Boston, nos Estados Unidos. Segundo divulgado pela People, durante o show, uma das pessoas gritou: “Fod*-se o Will Smith”. Imediatamente, o espectador foi interrompido por Chris, que repetiu diversas vezes: “Não, não, não, não…”. O humorista quebrou o silêncio e falou pela primeira vez do assunto também em uma apresentação de stand-up que realizou esta semana. “Ainda estou processando o que aconteceu”, declarou o artista, que levou um tapa no rosto de Will durante a cerimônia do Oscar após fazer uma piada sobre Jada Pinkett estar careca. Ela raspou a cabeça após revelar que foi diagnosticada com alopecia. Chris não tocou no nome de Will em nenhum dos seus shows, mas deu a entender que ainda não conversou com o ator desde a briga televisionada ao vivo.