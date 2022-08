Christina Rocha afirma que estava saturada de apresentar o “Casos de Família”

Christina Rocha foi apresentadora do “Casos de Família” durante treze anos e admitiu que estava se sentindo saturada de apresentar o programa, apesar de ser extremamente grata ao SBT pelo tempo que passou a frente da atração. Para a comunicadora, o formato engessado por tanto tempo contribuiu para que o programa chegasse ao fim.

Foi em entrevista ao Venus Podcast, no Youtube, que Christina abriu o jogo: “Tirando as brincadeiras, os memes, é um programa importantíssimo para mim. Eu cresci muito como pessoa, apresentadora, lidar com conflitos não é fácil. É um programa que mostrou de cara os problemas com diversidade, mostrou pai que não aceita filho homossexual, mostrou homens violentos… As vezes, você sabe que tem problemas, não não convive com eles. É um programa intenso, são casos reais“, afirmou.

Christina ainda avaliou que o formato da atração acabou saturando o público, já que as dinâmicas sempre foram as mesmas: “É um formato engessado. Em 13 anos chega uma hora que acaba sendo repetitivo. O que gostaria era de ter feito em outras cidades, mas não tivemos condições. Queria uma mudança, uma coisinha nova, não é fácil fazer 13 anos sem nenhum recurso, recursos até pela falta de convidados”, revelou. “Eu já tinha conversado sobre isso, sobre a possibilidade de dar uma melhorada em algumas coisas. Eu já imaginava, a gente sempre foi o coringa da casa. O ‘Casos de Família’ é sobrevivente“.

Ao ser questionada sobre o futuro profissional, a apresentadora se mostrou bastante confiante: “Estou muito animada, eu estava saturada. Não gosto de ficar acomodada, eu não sou Christina do Casos de Família, a Christina do SBT, sou apresentadora. Queria fazer um programa diversificado, com entrevistas, nunca me deram a oportunidade de fazer esse tipo de programa […] Tem que partir para outras coisas, outros desafios, outros ciclos. Eu fiquei nesse tipo de programa, que tenho orgulho, mas não gosto de me sentir paradona”.

Confira a entrevista na íntegra:

Christina Rocha faz desabafo sobre fim do ‘Casos de Família’ pela primeira vez Em entrevista exclusiva ao “Hugo Gloss“, a apresentadora Christina Rocha comentou pela primeira vez sobre o fim do “Casos de Família” e deu detalhes sobre a decisão: “Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu estava sentindo pelo papo [dos bastidores]. A audiência se prejudicou, obviamente, pelas mudanças constantes de horário. Foi um conjunto de fatores”, admitiu.

Em seguida, ela afirmou que esperava que a atração recebesse mais investimentos: “Eu gosto muito do SBT […] Mas eu acho que o programa poderia ter tido mais investimento, sabe? Mais chamadas, porque ele sempre foi um coringa da casa […] Eu não estou reclamando, mas poderia ter tido um pouco mais de investimento, de carinho. É aquele programa ‘pau pra toda obra’, que na hora H quem troca o horário é a gente e não os outros programas”, desabafou.

Christina ainda se emocionou e não conseguiu segurar as lágrimas ao comentar sobre as amizades que concretizou nos bastidores. “Eu duvido que na televisão, mesmo dentro do SBT, tenha um programa com uma equipe tão unida. São 13 anos, todos os dias. Construímos uma amizade legal. Com a equipe, com os seguranças, com os câmeras”, começou ela.

