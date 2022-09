Christina Rocha comemora e diz por que o Casos de Família segue no ar

Após o SBT voltar atrás e decidir manter o Casos de Família no ar, Christina Rocha usou suas redes sociais para comemorar a novidade. Ela contou que as gravações serão retomadas já na próxima semana, e afirmou que a mudança de ideia da emissora se deve por uma “estratégia de programação”.

“Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, quem gosta do Casos de Família, eu tenho uma novidade para vocês. O SBT resolveu reconsiderar por estratégia de programação e semana que vem o Casos de Família vai retomar as gravações. Em breve, vai ser informado algumas novidades do programa”, comemorou Rocha.

“Para os meus amados fãs, eu tenho uma super novidade, o programa Casos de Família retoma as gravações na próxima semana. Por estratégia de programação seguimos normalmente no ar e em breve trago mais novidades! Quem amou levanta a mão”, completou a veterana.

Em nota enviada ao Metrópoles, o SBT disse: “A direção do SBT reconsiderou e Casos de Família permanece na grade. Porém, com novidades.”

A emissora anunciou o fim do programa de Christina Rocha após 18 anos de exibição no último dia 23. Na ocasião, o canal esclareceu que a veterana seguiria contratada, mas não esclareceu o que ela faria na grade de programação.

