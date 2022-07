Christophe Galtier é apresentado no PSG e quer permanência de Neymar

Logo após a demissão de Mauricio Pochettino, o PSG anunciou a contratação do novo técnico Christophe Galtier. O ex-zagueiro de 55 anos, que estava no Nice, fechou acordo até junho de 2024.

O francês já foi apresentado nesta terça-feira, em entrevista coletiva no Parque dos Príncipes, e agradeceu a oportunidade.

“É com grande alegria e orgulho que assumo esse cargo. Estou ansioso para trabalhar com os jogadores. Todos medimos o que o Paris Saint-Germain representa hoje o futebol francês e internacional. Ambição, rigor e otimização do potencial da equipe serão as minhas diretrizes”, disse.

Neymar no PSG

Além de se apresentar, Galtier também tocou em um assunto que gerou muito movimento nas últimas semanas. Quando perguntado sobre a situação de Neymar, o treinador deseja que o brasileiro permaneça no elenco.

“Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Que treinador não gostaria dele no elenco? É preciso ter equilíbrio, mas tenho uma ideia muito clara de como quero usar ele. Espero que fique conosco”, disse.

Apesar das especulações sobre a saída do brasileiro do clube francês, Neymar se apresentou nesta manhã para iniciar a pré-temporada com a equipe.

A vaga de Pochettino

O Paris Saint-Germain comunicou a saída de Mauricio Pochettino também nesta terça e agradeceu os momentos vividos com o profissional.

“Quero agradecer ao Pochettino por todo o trabalho que fez. Desejo o melhor para ele. Hoje, começa uma nova era, uma nova atmosfera, uma nova motivação e novos objetivos”, disse Nasser Al-Khelaif.

Christophe Galtier teve passagens, como jogador, pelo Olympique de Marselha, Lille e Toulouse. O primeiro clube em que realizou cargo técnico foi no Saint-Étienne, time em que trabalhou por oito anos. Depois, foi para o Lille e rumou para o Nice na última temporada.