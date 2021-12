Chuva: Assistência Social atende e referencia mais de 1000 pessoas em Teixeira de Freitas

Sociedade



Publicado em 13 de dez de 2021 e atualizado às 13:06

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem desenvolvido um trabalho incisivo de acolhimento às pessoas que tiveram, de alguma maneira, afetadas pela chuva. Até a noite deste domingo (12) foram atendidas e referenciadas 1014 pessoas.

O secretário de Assistência Social Marcelo Teixeira ressaltou o compromisso com a população teixeirense: “Nossa secretaria está empenhada em atender, receber doações, encaminhar para as pessoas que necessitam deste trabalho, o prefeito Dr. Marcelo Belitardo tem acompanhado de perto toda situação desde terça-feira e continuamos com esta missão de estar atentos a nossa população”.

Relatório de Atendimento

1014 pessoas referenciadas

290 de 0 a 14 anos

41 de 15 a 17 anos

462 de 18 a 59 anos

40 acima de 60 anos

102 pessoas não quiseram informar dados pessoais

Totalizando 1014 pessoas afetadas pela chuva que já foram atendidas, referenciadas e já vem sendo acompanhadas

Ascom / Prefeitura de Teixeira de Freitas – BA