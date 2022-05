Chuvas em Pernambuco deixam 44 mortos no estado

Em coletiva de imprensa realizada no Recife, neste domingo (29), o Ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, atualizou para 44 o número total de mortes em todo o Estado de Pernambuco após as fortes chuvas que caem na região desde a última quarta-feira. O número representa um acréscimo de 10 mortes no balanço divulgado pelo governo estadual na noite dessa sábado (28). Até o momento, a gestão local não atualizou as informações.

Da última quarta-feira (25) até o meio-dia deste sábado foram registrados 34 óbitos no Estado, segundo o balanço do governo do Estado. As mortes ocorreram no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Camaragibe.

O total de desabrigados por conta de deslizamentos chegava a 1.026. Entretanto, na manhã deste domingo, o Corpo de Bombeiros confirmou ainda trabalhar na busca por vítimas de deslizamentos, sem previsão para término dos trabalhos – o que pode aumentar os dados contabilizados pelo Estado.