Chuvas em Pernambuco: Nove municípios decretam estado de emergência

O impacto dos temporais que atingem Pernambuco desde o início da semana fez nove municípios decretarem estado de emergência. São eles: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande, Moreno, Nazaré da Mata, Macaparana, Cabo de Santo Agostinho e São Vicente Ferrer. De acordo com a atualização mais recente do governo Paulo Câmara (PSB), divulgada por volta das 15 horas, 56 pessoas morreram e outras 56 estão desaparecidas. Há, ainda, registro de 3.957 desabrigados, sobretudo nos municípios da Região Metropolitana e na Mata Norte. Ainda segundo a gestão estadual, foram registrados 12 pontos de deslizamento. Nesses locais, equipes de resgate trabalham com o auxílio de cães farejadores e equipamentos de resgate.

Na manhã deste domingo, em coletiva de imprensa na Base Aérea de Recife, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, disse que o governo federal vai reconhecer a situação de emergência para liberar recursos emergenciais, o que pode ocorrer ainda neste domingo, 29, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que irá para Recife nesta segunda-feira, 30, para “se inteirar da tragédia”. Uma comitiva do governo federal, composta pelos ministros Daniel Ferreira (Desenvolvimento Regional), Carlos Brito (Turismo), Marcelo Queiroga (Saúde) e Ronaldo Bento (Cidadania), sobrevoou o Estado neste domingo.