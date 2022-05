CIA alertou governo Bolsonaro para parar de questionar sistema eleitoral

O diretor do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) disse a membros do governo Bolsonaro que o presidente brasileiro deveria parar de questionar a integridade do sistema eleitoral do país, segundo a agência de notícias Reuters. A informação é desta quinta-feira (5).

O alerta teria sido feito por William Burns, o diretor da CIA, em uma reunião em julho de 2021, de acordo com duas fontes ouvidas pela agência. Ainda não está claro onde a reunião ocorreu.

Porém, a Reuters afirma que Burns esteve no Brasil em julho, em viagem não prevista em sua agenda oficial. Na ocasião, o diretor da CIA encontrou Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete Institucional, o general Augusto Heleno, e o então diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem.

De acordo com a agência, Burns jantou com o generais Augusto Heleno e o Luiz Eduardo Ramos, ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência durante a mesma visita à Brasília, a quem o norte-americano disse que o processo democrático é sagrado, e que Bolsonaro não deveria se referir a ele publicamente como vinha fazendo.