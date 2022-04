Ciclismo e corrida de aventura são destaque no fim de semana

A cidade de Santa Teresinha, no recôncavo baiano, e a localidade de Morro de São Paulo serão sede, neste final de semana, de dois eventos voltados para o esporte amador.

No balneário localizado na Ilha de Tinharé, em Cairu, no baixo-sul, acontece a primeira etapa do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura 2022, no sábado (2) e no domingo (3).

A prova terá a participação de 150 atletas, que estão divididos nas categorias “open”, para iniciantes, com percurso de até 50km e “pro”, categoria principal, com trajeto acima de 80km.

Duas rodas

Ainda no sábado (2), a partir das 15h, acontece a 3º etapa do campeonato baiano de ciclismo, com a prova de contra relógio, partindo do centro da cidade.

Já no domingo (3) a partir das 8h, será a largada da prova de estrada, de 90 km. A competição é organizada pela Federação Baiana de Ciclismo (FBC).

As provas têm o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre).