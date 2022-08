Ciclista é atropelado e morre à beira da represa do Rio Passaúna

Um ciclista que pedalava às margens da Represa do Passaúna, no bairro São Miguel, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), morreu depois de ser atropelado na manhã deste sábado (6/8).

A vítima pedalava uma mountain bike e foi atingida por um automóvel na Rua Francisco Knopik, uma estrada de chão, sem muito movimento de veículos.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, que fez atendimento à ocorrência, o motorista do carro seguia em direção ao Terminal Vila Angélica, que fica na mesma rua.

O ciclista estava no sentido oposto. O choque foi de frente. Leia a matéria na íntegra no portal Banda B, parceiro do Metrópoles.

