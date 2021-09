Ciclista morre após sofrer grave acidente no Centro de Itamaraju

Destaque



Publicado em 27 de set de 2021 e atualizado às 10:44

Um grave acidente de trânsito no período da manhã desta segunda-feira (27) terminou com a morte de um ciclista no centro de Itamaraju.

De acordo com informações a vítima identificada por Antônio José Pereira dos Santos (65 anos) seguia pela avenida ACM em sua bicicleta nas proximidades do semáforo, quando teria colidido em um veículo estacionado, desequilibrado e caído embaixo de um transporte coletivo que passava pela via. Com o impacto a vítima teve esmagamento da parte craneana e morte instantânea.

Pessoas que passavam pelo local e o condutor envolvido no acidente mantiveram contato com as centrais da PM e SAMU 192, no entanto, ao chegaram no local o ciclista não apresentava mais sinais vitais.

Os profissionais do SAMU 192, atestaram o óbito, onde a Polícia Civil foi notificada e um levantamento cadavérico autorizado. O corpo será transferido para o IML do município.

O trânsito no local ficou lento. As autoridades seguem ouvindo testemunhas e investigam as causas do acidente.