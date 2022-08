Ciclista morto à beira de rio enviou foto para esposa momentos antes

O ciclista que morreu em consequência de um atropelamento às margens do Rio Passaúna, em Araucária, em Curitiba (PR), na manhã desse sábado (6/8), foi identificado. O corpo é do engenheiro eletricista Ricardo Santos Wiedmer, de 45 anos (foto em destaque).

Casado, ele era natural do município da Lapa, na região metropolitana da cidade, mas morava no bairro Água Verde, em Curitiba. Em uma postagem nas redes sociais, a viúva revela que ele havia saído para treinar e, inclusive, enviou uma foto para esposa a caminho do local do acidente.

