Cidadãos podem denunciar postos de combustível que não divulgam preços

Cidadãos de todo o país podem denunciar pela internet os postos que não cumprirem o decreto que obriga a divulgação dos valores cobrados por litro de combustíveis.

O formulário para denúncia é disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pode ser acessado por meio do link denúncia-combustível.mj.gov.br

Através do canal, os consumidores podem informar o nome do posto, a localização e se o estabelecimento informa em local visível o preço dos combustíveis cobrado no dia 22 de junho e o preço atual.

O link permite ainda que o cidadão envie uma foto do posto denunciado.

Nesta terça-feira (12), a Agência Nacional do Petróleo e a secretaria Nacional do Consumidor – Senacon, vão fiscalizar as distribuidoras de combustíveis.

A intenção é saber se o valor cobrado na revenda aos postos segue a redução do imposto para que o preço final seja repassado ao consumidor.

