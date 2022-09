Cidade de São Paulo prorroga campanha de vacinação contra poliomielite

A campanha de vacinação contra a poliomielite será prorrogada até 30 de outubro na cidade de São Paulo. Também foi prorrogada até esta data a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes com idade até 15 anos.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é atualizar a situação vacinal das crianças e aumentar a cobertura para a poliomielite e doenças imunopreveníveis, como as meningocócicas C e ACWY, HPV, BCG, hepatites A e B, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, difteria/tétano e influenza (vírus causador da gripe).

Desde que o início das campanhas, no dia 8 de agosto, foram aplicadas na capital paulista 1.165.679 doses de vacinas – 310.771 contra a poliomielite e 854.908 de outros 15 imunizantes. O objetivo é ampliar as coberturas, que continuam abaixo do necessário.

Segundo a secretaria, a campanha tem o objetivo de imunizar com a vacina oral contra a poliomielite (VOP), crianças de 1 a 4 anos e 11 meses que tenham o esquema prioritário completo da vacina inativada contra a poliomielite (VIP). Na vacinação de rotina do calendário, a VIP deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade, e a VOP aos 15 meses e aos quatro anos.

Os paulistanos podem consultar a unidade de saúde mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde.