“Cigano”: procurado por mega-assalto no PR é preso em balneário de SP

São Paulo – Um suspeito de participação na quadrilha que articulou um mega assalto no Paraná no último mês de abril acabou preso no balneário do Guarujá, no litoral paulista, na quarta-feira (1/6).

Sidnei Alves, conhecido como Cigano, foi detido pela polícia no bairro de Vila Santa Rosa.

Na ação no município paranaense de Guarapuava, cerca de 30 homens armados fizeram moradores como reféns e bloquearam acessos da cidade (foto em destaque). Dois policiais acabaram baleados, sendo que um deles morreu.

Os policiais apreenderam na casa de cigano dois aparelhos de celular, um notebook e um tablet. Ele também é suspeito de participar do tráfico de drogas em Guarujá.



Cigano será transferido para o Paraná, onde a investigação sobre o mega assalto está sendo conduzida.

