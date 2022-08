Cinco estilos de trança que não saem da cabeça das famosas

As box braids surgiram há milhares de anos em Namíbia, na África. A técnica consiste em trançar os fios naturais a fibras sintéticas, que podem ser de crochê ou jumbo.

Além da beleza, as tranças carregam um significado. Em determinadas comunidades africanas, o padrão pode ser um indicativo da tribo, do estado civil, do poder aquisitivo e até da religião de uma pessoa.

Veja, a seguir, os estilos de trança que não saem da cabeça das famosas:

Box braids Queridinha das brasileiras e das gringas, as box braids são colocadas com um nó na raiz, entrelaçando o comprimento dos fios naturais com os fios sintéticos.

Taís Araújo é fã das box braidsKnotless braids Tranças sem nós, em tradução livre, as knotless se diferenciam das box braids pela técnica de entrelaçamento.

Em entrevista à Glamour, a cabeleireira Molecia George explicou que, nesse estilo capilar, a trança é alimentada com fibras gradualmente. Ela começa com o cabelo da própria cliente e, em seguida, o megahair é introduzido. “É uma maneira mais moderna para mulheres que não gostam do nó na parte inicial das tranças”, revelou.

O estilo conquistou atrizes como Zendaya e Laura Harrier, além da cantora Beyoncé.

Nagô As nagôs são trançadas desde a raiz. O estilo, bem rente ao couro cabeludo, pode (e deve) formar desenhos na cabeça.

Geralmente, elas são feitas com o cabelo natural. No entanto, dependendo do cumprimento desejado, mechas sintéticas entram em cena.

A atriz norte-americana Yara Shahidi esbanja beleza com as nagôsTwist Considerado pelos trancistas um dos estilos mais simples e rápidos de fazer, o twist consiste basicamente na torção de duas ou três mechas.

O visual cria um look torcidinho. Fácil de fazer, lindo de ver!

Tranças coloridas de lã Além do crochê e do jumbo, a lã é muito usada para trançar o cabelo. O material é mais barato em relação aos demais e dispõe de enorme variedade de cores.

Em resumo, as tranças coloridas de lã são perfeitas para quem curte ousar!

