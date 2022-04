Cineastas perceberam há tempos piora na saúde de Bruce Willis

O anúncio de que Bruce Willis está deixando a carreira de ator devido a dificuldades cognitivas não foi surpresa para pessoas que trabalharam com o astro dos filmes de ação, informou o jornal americano “Los Angeles Times”.

A família revelou nesta semana que o astro da franquia “Duro de Matar” foi diagnosticado com afasia, transtorno que afeta o uso e a compreensão da linguagem.

Cineastas que colaboraram com Willis disseram ao Los Angeles Times que seu declínio é aparente há algum tempo. Alguns dos diretores com quem o jornal falou descreveram momentos preocupantes durante as filmagens, em que o ator de “Corpo Fechado” parecia não estar totalmente consciente do seu entorno e tinha problemas com suas falas, mesmo depois de os produtores ordenarem que o roteiro fosse encurtado.

Mike Burns, que dirigiu “Out of Death”, disse ter percebido rapidamente que o astro de “Moonlighting” estava com problemas. ““Após o primeiro dia de trabalho com Bruce, pude ver em primeira mão e percebi que havia um problema maior em jogo aqui, e por que me pediram para encurtar suas falas”, contou Burns, segundo o Times.

Jesse Johnson, diretor do filme de baixo orçamento “White Elephant”, disse que o Willis que conheceu no começo das filmagens, no ano passado, era uma pessoa diferente do homem com quem havia trabalhado décadas antes.

O Times relatou que membros da equipe do filme se lembram de Willis dizendo: “Eu sei por que você está aqui, mas por que eu estou aqui?” “Depois da nossa experiência em ‘White Elephant’, ficou decidido como equipe que não faríamos outro”, disse Johnson, sobre uma proposta para trabalhar com Willis em outro filme.