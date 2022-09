Cíntia Dicker revela se filha com Pedro Scooby será brasileira

Cíntia Dicker abriu uma caixinha de perguntas nesta quarta-feira (28) para contar mais como está sendo a sua gestação de Aurora, sua primeira filha com Pedro Scooby. A modelo está grávida de 24 semanas, engordando cerca de 13 kilos.

+ Luana Piovani mostra o primeiro presente para a filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker

Morando no Rio de Janeiro com o companheiro, muitos questionaram se a mãe de primeira viagem planeja ter a bebê em solo brasileiro. Dicker afirmou que pretende dar à luz no Rio de Janeiro. “A neném vai nascer no Brasil. A gente decidiu para estar perto da família, dos amigos e quero muito ter com a minha médica maravilhosa. A neném será brasileira, carioca”, contou.

Cintia Dicker contou os planos para o nascimento de Aurora, sua primeira filha com Pedro Scooby (Via: Stories) pic.twitter.com/wvEJT8NcmS

— fofoca de novelas (@fofoca_novelas) September 28, 2022

A modelo ainda revelou se planeja ter um equipe de babas para cuidar da recém-nascida. “Quero que minha mãe cuide comigo, o plano é esse. Ela vai para o Rio e fica lá me ajudando. Caso ela não der conta, ela vai me matar de falar isso, porque que ela diz que dá conta, sim, eu vou procurar alguém, mas a princípio será minha mãe, eu e Pedro”, completou.

Primeira Gestação de Cintia Dicker e Pedro Scooby Pedro Scooby e Cintia Dicker descobriram a gestação poucas semanas depois da eliminação do surfista do Big Brother Brasil 22. Aurora não será a primeira filha de Scooby. O atleta é pai de Dom, Bem e Liz, frutos do seu antigo relacionamento com Luana Piovani.

Em um story do Instagram, Dicker explicou o significado do nome que escolheu para a sua primogênita. “Aurora: Significa ‘o nascer do sol’, ‘o raiar do dia’, ‘amanhecer’, ‘a que nasce do oriente’ ou ‘aquela que brilha como o ouro’. ‘Aurora’ está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa ‘ouro’”, escreveu.

