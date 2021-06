Cipe Mata Atlântica encontra R$ 1 milhão em pasta base de cocaína, em nova aparição em praia do Sul

Destaque



Publicado em 16 de jun de 2021 e atualizado às 01:31

Entorpecentes estavam na Praia da Barrinha, em Mucuri, Extremo Sul da Bahia, na manhã desta terça-feira (15).

Avaliados em R$ 1 milhão, mais trinta quilos de pasta base de cocaína foram encontrados, na manhã desta terça-feira (15) na Praia da Barrinha, em Mucuri, Extremo Sul do estado, por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica. Outros tabletes da droga já foram apreendidos pela PM no mês de maio.

Populares que passavam próximo ao Porto da Tiririca, no distrito de Cruzelândia, estranharam a presença de uma mala com 25 tabletes da droga e acionaram a equipe. “Rapidamente nos deslocamos até o local informado e apreendemos os entorpecentes”, contou o comandante da Cipe Mata Atlântica, major Anilton Almeida.

A droga foi encaminhada para a Delegacia Territorial (DT) de Mucuri e seguiu para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Outras aparições

Durante o mês de maio e início de junho outras aparições de mochilas com pasta base de cocaína foram contabilizadas pela polícia baiana, ultrapassando a marca de R$ 4 milhões. As mochilas com tabletes da droga foram vistas em praias dos municípios de Nova Viçosa, Alcobaça, Prado e Salvador.

A investigação da origem e destino do material é conduzida pela Polícia Federal (PF).

Foto: Divulgação SSP