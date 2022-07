Circuito empresarial com palestras para potencializar as vendas movimenta o Extremo Sul baiano

O Sebrae Teixeira de Freitas realiza, entre os dias 18 e 22 de julho, em oito municípios do Extremo Sul baiano, o Circuito Empresarial com palestras que envolvem transformação digital, inovação, tecnologias e tendências disruptivas que motivam e engajam pessoas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.

Os eventos, que abordarão estratégias que contribuem diretamente para a melhoria das vendas, são destinados aos empresários e colaboradores das empresas de Eunápolis, Medeiros Neto, Itanhém, Mucuri, Teixeira de Freitas, Prado, Itamaraju e Porto Seguro. A programação de cada cidade, que contará com a palestra “As vendas não podem parar”, com o especialista William Caldas, está disponível na página do evento.

William Caldas é formado em Comunicação Social, bacharel em Relações Públicas. Possui extensão em Gestão do Conhecimento pela Fundação Getúlio Vargas, extensão em Disneylogia pelo Seeds Of Dreams Institute e Disney Institute – Orlando/EUA e extensão em Princípios Fundamentais da Liderança e em Empreendedorismo em Economias Emergentes pela HarvardX University.

Vendedor por mais de 10 anos no mercado brasileiro, atuou como consultor especialista para a multinacional americana Equifax, atendendo empresas de diversos segmentos (indústria, serviços, atacado, distribuição e varejo). É coautor de 8 livros. Eleito em 2009 pela Editora 3C do Rio de Janeiro como um dos 30+Especialistas em Motivação do Brasil. Nos últimos 14 anos, esteve presente em mais de 1.200 eventos, em todos os estados brasileiros, palestrando sobre temas como motivação, vendas e liderança de equipes.

SERVIÇO

Circuito Empresarial 2022 – Extremo Sul

Cidades: Eunápolis, Medeiros Neto, Itanhém, Mucuri, Teixeira de Freitas, Prado, Itamaraju e Porto Seguro

Período: de 18 a 22 de julho

Inscrições: gratuitas, pelo link https://bit.ly/CircuitoEmpresarial2022