Ciro diz que vai taxar grandes fortunas para financiar renda mínima

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) explicou, em entrevista ao Jornal Nacional nesta terça-feira (23/8), como pretende arrecadar os recursos para financiar o projeto de renda mínima, auxílio permanente de R$ 1 mil que é um dos carros-chefes do programa de governo do pedetista.

“Cada super rico no Brasil vai ajudar a financiar, com 50 centavos apenas de cada 100 reais da sua fortuna, a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza”, esclareceu Ciro.

“Pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família que é o Auxílio Brasil, e transformar num direito previdenciário constitucional. Ou seja, ninguém mais vai depender de político A ou político B, como está acontecendo”, esmiuçou o candidato.

A junção dos benefícios, no total de R$ 290 bilhões, seria acrescida ao tributo sobre grandes fortunas, “aplicado tão somente sobre os patrimônios acima de 20 bilhões de reais. Só 28 mil brasileiros têm esse patrimônio”, finalizou.

Sabatinas no Jornal Nacional Ciro Gomes foi o segundo entrevistado no Jornal Nacional entre os candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. Ele foi questionado pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos no estúdio montado exclusivamente para as entrevistas dos presidenciáveis.

A sabatina ocorre no primeiro bloco do telejornal e sem interrupções para intervalo comercial. As entrevistas têm 40 minutos de duração e são feitas ao vivo diretamente dos “Estúdios Globo”, anteriormente chamado de Projac, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As datas e a ordem das entrevistas foram definidas por sorteio em 1º de agosto com representantes dos partidos dos presidenciáveis. Veja:

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL)

Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT)

Quarta-feira (24/8): sem entrevista

Quinta-feira (25/8): Lula (PT)

Sexta-feira (26/8): Simone Tebet (MDB)

