Ciro Gomes promete governar com apoio do povo, por meio de plebiscitos

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou em entrevista ao Jornal Nacional, nesta terça-feira (23/8), que pretende governar com o apoio da população, por meio de plebiscitos.

“São 600 bilhões de reais em dívidas que estão levando 15% da receita dos estados e municípios pra Brasília. Eu reestruturo essa dívida, reforço o caminho do investimento dos estados e municípios e os governadores e prefeitos vêm pra mediação”, explicou o pedetista.

Os plebiscitos, então, seriam aplicados, segundo o candidato, para resolver possíveis divergências no projeto. “Persistiu o empate neste ou naquele ponto? Chama o povo para votar diretamente, através de plebiscitos”, explicou.

Ciro também criticou o presidencialismo de coalizão, que prevalece nos governos brasileiros desde a redemocratização na década de 80, e apontou o modelo como motivo da corrupção no país.

“Chamar de presidencialismo de coalizão, na expressão elegante do Fernando Henrique, ou nessa adesão vexaminosa e corrupta ao Centrão. (…) Então é a gente não chegar à conclusão que este modelo é a certeza de uma crise eterna. Lula para cadeia, Dilma cassada, Collor cassado, o PSDB nunca mais disputou a eleição nacional e o Bolsonaro desmoralizado agora”, ressaltou.

O candidato foi até o Projac, onde a gravação da sabatina é realizada, acompanhado da esposa, Giselle Bezerrado, e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (18/8), Ciro Gomes reuniu 7% das intenções de voto. O candidato oscilou dentro da margem de erro (de dois pontos percentuais para mais ou para menos), uma vez que aparecia com 8% no levantamento anterior, feito em julho.

Ele é o terceiro na corrida presidencial, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que detém 47% das intenções em primeiro turno e o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), com 32%.

Presidente, governador e senador: veja quem são os pré-candidatos nas Eleições 2022

Sabatinas no Jornal Nacional Ciro Gomes é o segundo entrevistado no Jornal Nacional entre os candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. Ele é questionado pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos no estúdio montado exclusivamente para as entrevistas dos presidenciáveis.

A sabatina ocorre no primeiro bloco do telejornal e sem interrupções para intervalo comercial. As sabatinas têm 40 minutos de duração e são feitas ao vivo diretamente dos “Estúdios Globo”, anteriormente chamado de Projac, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As datas e a ordem das entrevistas foram definidas por sorteio em 1º de agosto com representantes dos partidos dos presidenciáveis. Veja:

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL) Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT) Quarta-feira (24/8): sem entrevista Quinta-feira (25/8): Lula (PT) Sexta-feira (26/8): Simone Tebet (MDB) O post Ciro Gomes promete governar com apoio do povo, por meio de plebiscitos apareceu primeiro em Metrópoles.