Ciro Gomes se irrita com pergunta sobre 2º turno: “Falta de respeito”

Ciro Gomes (PDT) se irritou neste sábado (24/9) durante debate no SBT ao ser questionado sobre apoio em um eventual segundo turno entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Contrariado com a pergunta da jornalista Tatiana Farah, do Terra, Ciro disse que o país vive a “morte do jornalismo”.

“Uma das coisas graves que o lulapetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Como é que estamos em um debate, eu me apresentando como candidato a presidente da República, e sou agora convidado a refletir sobre o movimento que eu deveria fazer nesta ou naquela outra direção? Isso, no mínimo, é uma falta de respeito com o eleitor”, afirmou.

Segundo Ciro, o petista produziu uma onda de propaganda de que “todo mundo que não for Lula é fascista” e criticou a ausência dele no debate.

“E ele tem uma oportunidade de caracterizar de fascista o Bolsonaro e ao invés de vir aqui, foge”, afirmou.

O debate O debate foi uma parceria entre o SBT e um pool de veículos formado por Estadão/Rádio Eldorado, CNN, Terra, Veja e Rádio Nova Brasil. Os participantes são definidos com base no número mínimo de deputados federais (cinco) eleitos pelos partidos.

Veja os candidatos convidados:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – não compareceu. Declarou que já havia marcado dois comícios para a data, em São Paulo. Jair Bolsonaro (PL) Ciro Gomes (PDT) Simone Tebet (MDB) Soraya Thronicke (União Brasil) Felipe D'Avila (Novo) Padre Kelmon (PTB)