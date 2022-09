City empata com o Aston Villa e perde chance de retomar liderança do Inglês

O Manchester City empatou com o Aston Villa por 1 a 1 fora de casa, neste sábado, pela Premier League. Com o resultado no Villa Park, os Citizens ficaram na segunda posição da tabela com 14 pontos, enquanto o líder Arsenal tem 15 pontos e um jogo a menos.

O gol não saiu no primeiro tempo, apesar das chances criadas pelo time comandado por Pep Guardiola. Na volta do intervalo, o atacante Erling Haaland marcou o seu décimo na temporada para abrir o placar. A equipe da casa reagiu e empatou aos 29 minutos do segundo tempo, com Leon Bailey.

O Manchester City continua invicto, mas empata pela segunda vez na competição. Apenas dois pontos conquistados nos últimos dois jogos fora de casa. Com isso, o City estaciona na vice-liderança e pode ver o Arsenal se isolar no topo da tabela. Do outro lado, o Aston Villa chega a 4 pontos e respira fora da zona de rebaixamento, na 17ª posição.

Na próxima rodada, os Citizens encaram o Tottenham em casa, numa disputa direta pela segunda posição do Campeonato Inglês. Enquanto o Aston Villa visita o lanterna Leicester, fora de casa, com a chance de se afastar de vez do Z-4.