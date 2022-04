City segura Atlético de Madrid e avança à semifinal da Liga dos Campeões

O Manchester City está classificado para a semifinal da Liga dos Campeões. Após vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 no jogo de ida, os Citizens seguraram um empate sem gols nesta quarta-feira, jogando no Wanda Metropolitano, na Espanha, e eliminaram o time da casa.

Com a classificação, o City irá enfrentar o Real Madrid na semi da Champions. Após os dois confrontos das quartas, os Merengues eliminaram o Chelsea pelo placar agregado de 5 a 4.

Agora, os comandados de Guardiola voltam o foco para outra decisão. No sábado, eles enfrentam o Liverpool pela semifinal da Copa da Inglaterra. Já no domingo, o Atlético recebe o Espanyol pelo Campeonato Espanhol.

O Jogo – Apesar de estar jogando fora de casa, foi o Manchester City que criou as melhores chances da primeira etapa.

Logo aos 9 minutos, De Bruyne cobrou escanteio e o zagueiro Stones cabeceou por cima do gol, levando perigo para o time da casa.

O time comandado por Pep Guardiola seguiu com o controle do jogo. A melhor oportunidade do primeiro tempo aconteceu aos 29 minutos, quando Gündogan recebeu de Foden e mandou na trave.

Apesar do domínio inglês, a etapa inicial terminou sem gols. Na volta do intervalo, os espanhóis assumiram uma postura diferente. O time de Simeone assumiu o controle da partida e teve chances de marcar.

Aos 11 minutos, João Félix ajeitou para Griezmann. O francês bateu de primeira e viu a bola passar do lado do gol, com muito perigo. Os mandantes tiveram outra chance de marcar, aos 25 minutos, com De Paul, mas o meia desperdiçou.

Pouco antes da partida acabar, o brasileiro Matheus Cunha finalizou com perigo, mas Stones conseguiu desviar e mandar para escanteio. Para fechar a tragédia espanhola, o zagueiro Felipe foi expulso nos acréscimos da segunda etapa.