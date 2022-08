City vira sobre Crystal Palace no Inglês; Liverpool e Chelsea vencem

A manhã deste sábado foi recheada de jogos pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Enquanto o Manchester City virou sobre o Crystal Palace após jogo dramático, o Liverpool levou a melhor contra o Bournemouth e o Chelsea ganhou do Leicester.

Em casa, o City não conseguiu ter reação até o meio do segundo tempo após levar um gol logo no início da partida. O Crystal Palace largou em vantagem com 2 a 0, tentos anotados por John Stones, contra, e Joachim Andersen.

Ambos os lances começaram de jogadas aéreas. Aos três minutos, após cobrança de falta, pela direita, a bola acabou batendo na coxa de Stones e entrou no gol de Ederson. O segundo saiu com Andersen, que aproveitou o lance de escanteio e cabeceou firme para ampliar a vantagem.

No entanto, o segundo tempo foi de reação dos Blues. Após Bernardo Silva descontar, Haaland despertou e conseguiu arrancar a virada com um hat-trick.

O primeiro saiu após Foden dominar e Haaland desviar no canto esquerdo do gol. A vitória veio após escanteio curto na direita. Bernardo Silva passou para Julián Álvarez no fundo, que rolou para Stones. O atleta encontrou o norueguês em boa condição para marcar o segundo dele no jogo. Para completar o hat-trick, ele ainda anotou mais um nos últimos dez minutos.

Com o resultado, a equipe comandada por Pep Guardiola perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Inglês. O time está na quarta colocação com sete pontos, dois a menos que o primeiro colocado Arsenal, enquanto o Crystal Palace sobe para a sexta posição, com também sete somados.

O próximo compromisso do City é na quarta-feira, contra o Nottingham Forest, às 15h30 (de Brasília). O Crystal Palace entra em campo um dia antes, no mesmo horário, contra o Brentford.

Liverpool dá show e Chelsea leva a vitória

No mesmo horário, o Liverpool enfrentava o Bournemouth. A equipe aplicou uma goleada de 9 a 0, conquistou sua primeira vitória neste Campeonato Inglês, e subiu para a oitava posição, enquanto seu adversário é 17º.

Roberto Firmino foi o nome do duelo. O brasileiro deu três assistências em 30 minutos e ainda ajudou a construir o placar balançando as redes duas vezes.

Pelo lado do Chelsea, o duelo diante do Leicester terminou em vitória dos Blues em 2 a 1. Sterling marcou para os Blues. Harvey Barnes descontou.