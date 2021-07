CJSE volta às aulas com ENSINO HÍBRIDO

Destaque



Publicado em 24 de jul de 2021 e atualizado às 19:53

Nesta semana o Colégio São João Evangelista (CSJE), abriu os portões da instituição com o retorno dos alunos, marcando assim um novo ciclo e superando essa nova fase da pandemia.

A presença dos alunos em sala de aula, compreendido em parte do aprendizado educacional, mesclando o ensino presencial e remoto, que vem sendo chamado de ENSINO HÍBRIDO, com percentual de alunos online evitando o risco de contaminação.

O carinho dos discentes eram imensamente aguardados pelos educadores da instituição, que ao longo da pandemia desenvolveram estratégias para garantir a qualidade do ensino, mesmo distante da sala de aula.

A equipe do CSJE também estava ansiosa com o retorno dos alunos, inclusive as medidas e protocolos são seguidas rigorosamente com orientação da direção da unidade.

O conteúdo pedagógico sempre foi acompanhado pelos profissionais do Colégio São João Evangelista (CSJE), tendo como resposta ótimas qualificações dos alunos em exames e vestibulares, dos mais variados seguimentos educacionais.

Seguindo as normas e protocolos exigidos pelo decreto municipal.

No município o Colégio São João Evangelista (CSJE) é uma referência no ensino educacional. Sua prática, métodos pedagógicos e firmeza, tem marcado gerações. A unidade localizada na R. Paulo VI, 15 – Centro – Itamaraju (BA), 45836-000, também tem seu atendimento regulado pelos telefones (73) 3294-1009 / (73) 98861-0995.