Clariana apresenta show Amy Reggaehouse neste domingo

A cantora Clariana apresenta neste domingo, 3, o show ‘Amy Reggaehouse’, em homenagem a Amy Winehouse. O evento terá formato acústico e acontece na Varanda do Sesi Rio Vermelho, a partir das 16h.No repertório estão sucessos como “Back to Black”, “Valery”, “Rehab”, “You Know I’m No Good” e “Me And Mr. Jones”.

Os ingressos custam R$ 50 (2º lote) e as reservas de mesa podem ser feitas por meio do telefone: 71 99158-7553.

SERVIÇO

Programe-se

Evento:

Amy Reggaehouse – Acoustic Session

Atrações:

Clariana

Local:

Varanda do Sesi – Rio Vermelho

Data:

Horário:

Ingressos:

R$ 50

Reservas:

Reservas: 71 99158-7553

Mais Informações:

Endereço: R. Borges dos Reis, 9 – Rio Vermelho, Salvador – BA, 41950-600