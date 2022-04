Clássico da Broadway, Zoológico de Vidro, é revisitado em montagem com direção de Lavínia Pannunzio

Estreia nesta sexta-feira, 22, a peça de teatro Zoológico de Vidro que, sob direção de Lavínia Pannunzio, revisita o clássico de Tennessee Williams. A obra será apresentada ao público no Sesc Santo André, na região do ABC, na Grande São Paulo, às 21 horas e fica em cartaz todas as sextas e sábados, no mesmo horário, até 28 de maio. A peça conta a história da personagem Amanda Wingfield e seus filhos, Tom e Laura, que vivem no Meio Oeste americano em plenos anos 1930. Movida pelo sonho de salvar sua família, Amanda arquiteta um jantar para casar sua caçula Laura, com o melhor pretendente possível, um homem que seja capaz de reerguer a família Wingfield. O pai, ausente, saiu de casa e nunca mais voltou. A mãe, iludida, vive no sonho americano, no qual mulheres são excelentes consumidoras de eletrodomésticos. A filha, coxa, deslocada por não caminhar em vários sentidos, como sua mãe sempre quis. O filho assumiu o papel de “homem da casa” e “arrimo de família” quando o pai fugiu e vive o conflito de aflorar sua identidade. O pretendente, um jovem negro, inteligente, bonito, bem-sucedido, é ele quem vai mudar o destino dos Wingfield.

Zoológico de Vidro é a mais biográfica peça de Tennessee Williams, passada numa América mergulhada na Grande Depressão. Nesse “zoológico”, fala de si e dos seus sonhos de artista, da sua saída de casa, da sua mãe e da sua irmã. TW teve em seu tempo uma visão analítica da sociedade, tratou da loucura e das pulsões sexuais de mulheres e homens, dos limites a que chegaram seus personagens, enquanto expôs questões sociais, hierarquias de poder, de classe, racismo e outras tantas fobias enquanto dedicava seu olhar para personagens desesperados, à margem da vida, fora do mecanismo de produção de uma sociedade desestruturada. Zoológico de Vidro foi o primeiro êxito de Tennessee Williams na Broadway em sua última montagem contou com a vencedora do Oscar Sally Field no papel de Amanda Wingfield, personagem baseada na mãe do próprio Tennessee Williams.

Idealizado pela dupla de atores Thais Müller e Guilherme Trindade, o projeto de montagem de Tennessee Williams teve como partida o desejo de, sob diversos aspectos, revisitar esta obra clássica buscando conexões com o contemporâneo. Para isso, formaram uma equipe disposta a ler por outros diapasões que saíssem de uma de compreensão hermética das personagens e da obra como um todo. Para explorar os territórios propostos no interesse original de montar “Zoológico de vidro” juntaram-se ao corpo criador Lavínia Pannunzio na direção, Sandra Corveloni e Bruno Rocha no elenco, além de Thais Müller Guilherme Trindade, Daniel Infantini nos figurinos, Marisa Bentivegna na cenografia, Gabriele Souza na iluminação e produção e gestão da Mosaico. As personagens “Amanda, Tom, Laura e Jim trazem à cena, cada um à sua maneira, movimentos que vem nos impactando, as vozes contemporâneas que ganharam espaço e que não podem mais ficar de fora”, diz Guilherme Trindade.

A peça Zoológico de Vidro foi produzida pela primeira vez por Eddie Dowling e Louis J. Singer no Civic Theatre, em Chicago, Illinois, em dezembro de 1944, e no Playhouse Theatre, na cidade de Nova Iorque, em março de 1945. A peça The Na Broadway estreou no ano seguinte, em 31 de março de 1945, permanecendo em cartaz no Teatro Playhouse até 29 de junho de 1946, com elenco formado por Eddie Dowling (Tom Wingfield), Laurette Taylor (Amanda Wingfield), Julie Haydon (Laura Wingfield) e Anthony Ross (Jim O’Connor). Em 1947, a peça teve sua primeira encenação no Brasil. Tenessee Williams tornou-se um dos mais notáveis dramaturgos americanos do século 20, e foi também autor de contos, romances e poemas. O reconhecimento veio com as peças Zoológico de Vidro (1944, que lhe daria o primeiro de quatro New York Drama Critics’ Circle Awards) e Um Bonde Chamado Desejo (1947, prêmio Pulitzer). A elas se seguiram Summer and Smoke (1948), A Rosa Tatuada (1951), Gata em Teto de Zinco Quente (1955, prêmio Pulitzer), De Repente no Último Verão (1958), Doce Pássaro da Juventude (1959) e A Noite do Iguana (1961) – todas adaptadas para o cinema.

A peça foi adaptada para a televisão quatro vezes entre 1964 e 1977, incluindo uma versão que estrelava a lenda do cinema Katharine Hepburn como Amanda. Então, em 1987, Paul Newman dirigiu uma adaptação para o cinema com sua esposa Joanne Woodward naquele papel cobiçado. Um jovem John Malkovich co-estrelou como Tom, enquanto Karen Allen (Caçadores da Arca Perdida) fez o papel de Laura. Todos as montagens e encenações acima foram aclamadas. Woodward e Allen foram indicados ao prêmio Independent Spirit, Malkovich ganhou um prêmio de atuação no festival de cinema de Sant Jordi e os esforços de Newman foram indicados para o prestigioso prêmio Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Ficha Técnica

Texto: Tennessee Williams

Tradução: Clara Carvalho

Direção: Lavínia Pannunzio

Elenco – Atores e Personagens

Sandra Corveloni – Amanda Wingfield

Thais Müller – Laura Wingfield

Bruno Rocha – Jim O’Connor

Guilherme Trindade – Tom Wingfield

Iluminação: Gabriele Souza

Cenografia: Marisa Bentivegna

Sonoplastia: Rafael Thomazini

Figurino: Daniel Infantini

Cenotécnico: Marcelo Gomes

Operação de som: Rafael Thomazini

Operação de luz: Ycaro Zanzini

Fotografia e filmagem: Bruna Massarelli e Vulva Films

Assessoria de imprensa: Adriana Monteiro

Produção: Cícero Andrade e Vivian Vineyard

Realização: Mosaico Produções Artísticas

Idealização: Duas Gotas

SERVIÇO

Sesc Santo André

Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André [(11) 4469-1200]

Indicação etária: 12 anos

Sextas-feiras, às 21h e sábados, às 20h até 28/05