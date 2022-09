Classificação do São Paulo contra o Atlético-GO na Sul-Americana é zebra?

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam na noite desta quinta-feira (8/9), às 21h30, no Morumbi, na capital paulista, no duelo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. E as principais casas de apostas atuantes no país apontam o time tricolor como favorito para vencer, mas a classificação é tratada como mais improvável. O Superesportes apresenta abaixo a avaliação de algumas dessas casas.

No jogo de ida, disputado no Serra Dourada, em Goiânia, na semana passada, o São Paulo foi completamente dominado pelo Atlético-GO. Os goianos venceram por 3 a 1 e abriram boa vantagem para a partida de volta. Os gols do Dragão foram marcados por Jorginho, Shaylon e Léo Pereira, enquanto Luciano descontou para o Tricolor.

Agora, para avançar diretamente à final da competição internacional, o São Paulo terá de vencer o adversário por três gols de diferença. Um triunfo paulista por dois tentos de vantagem levará a decisão da vaga para os pênaltis. Já o Atlético-GO pode perder por até um gol que ainda assim avançará no torneio.

Momento de São Paulo e Atlético-GO

O time comandado pelo técnico Rogério Ceni chega em baixa para o confronto decisivo. O São Paulo não vence há quase um mês, quando bateu o Bragantino por 3 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, foram dois empates e três derrotas na temporada.

O Atlético-GO também não tem bom desempenho nos últimos jogos. No entanto, o que motiva o clube goiano é a boa vitória contra os paulistas no jogo de ida. Esse triunfo encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas). Depois do duelo, o time foi derrotado mais uma vez no Brasileirão.

Favorito para vencer

De acordo com as principais casas de apostas atuantes no Brasil, o São Paulo é muito favorito para o embate no Morumbi. A vitória do Tricolor paga quase cinco vezes menos do que o triunfo do Atlético-GO.

Na Bet365, a vitória do São Paulo está cotada em 1.40, enquanto a do Atlético-GO tem odd 8.00. Na Betano, o triunfo paulista paga 1.42, e o goiano 8.00. Na Sportsbet.io, a vitória do time tricolor tem odd 1.37, enquanto o do Dragão tem odd 7.52.

Dica aos apostadores

O Superesportes apresenta algumas opções interessantes para o confronto da Sul-Americana:

Mais de 2.5 gols (odd 1.85 na Bet365)

Ambos marcam ou mais de 2.5 gols (odd 1.60 na Betano)

Mais de 1.5 gol do São Paulo (odd 1.56 na Sportsbet.io)

Cotações para a classificação nas casas de apostas