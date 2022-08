A apresentadora Claudete Troiano, à frente do Vou Te Contar, da RedeTV!, causou o maior susto em sua audiência ao levar uma queda brusca em uma escadaria do bairro popular do Bixiga, em São Paulo.

Mas se acalmem! Tudo não passou de uma maneira de anunciar a reportagem que viria a seguir sobre a profissão de dublê. Na verdade, Claudete Troiano não rolou as escadas, mas sim, uma profissional em quedas.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

O post Claudete Troiano é “arremessa” escada abaixo durante reportagem apareceu primeiro em Metrópoles.