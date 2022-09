Claudia Castanheira deixa malas de “A Fazenda” vazarem em Storie e é confirmada no reality rural!

Cotada para “A Fazenda” desde as polêmicas no “Power Couple“, Claudia Castanheira cometeu uma gafe ao fazer uma sequência de stories no instagram em frente ao espelho na madrugada deste domingo (04). A mãe de MC Gui deixou algumas malas com o logotipo do reality da RecordTV aparecerem ao fundo. Baronesa estava exibindo para os seguidores um modelo de cinta e a recomendando para as seguidoras.

No entanto, as bagagens no fundo, com a marca de “A Fazenda” chamaram a atenção dos seguidores. Nas redes sociais, internautas chegaram até a cogitar que as malas, na verdade, seriam de MC Gui. O cantor integrou o elenco do reality rural na última edição. Os participantes de “A Fazenda 14” foram confinados em um hotel em São Paulo neste domingo (04) e o nome de Cláudia já havia aparecido em outras listas.

E a Baronesa que deixou vazar as malas da Fazenda, eitaaaaaa #AFazenda14 pic.twitter.com/JUsyrOB8TQ

— A FAZENDEIRA (@afazendeira14) September 4, 2022

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópole, Claudia Baronesa vai disputar uma vaga no reality com o ex-jogador de futebol, André Santos, no paiol. O reality tem estreia marcada para o próximo dia 13 e continuará no comando de Adriane Galisteu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Lista de participantes de ‘A Fazenda 14’ cai na internet Na tarde desta sexta-feira (02), saiu uma possível lista com os nomes dos “supostos” confirmados para a ‘Fazenda 14’. Com destaque, aparecem alguns nomes pra lá de polêmicos, que prometem agitar a nova edição do reality show rural.

Ao todo, são 24 nomes e alguns já haviam sido especulados pelos internautas, enquanto outros chocaram os fãs por não terem sido cogitados. Até o momento, a Record não se pronunciou sobre o assunto, sendo que, uma parte da lista oficial será divulgada pela emissora no dia 6 de setembro. Confira a lista vazada:

Vazou uma suposta lista dos participantes da Fazenda 14. Eu me preocupei porque só conheço duas pessoas da lista. #AFazenda

via @diegoschueng pic.twitter.com/bKEoQzdAeb

— Dantas (@Dantinhas) September 2, 2022

