Claudia Jimenez fez história em ‘Escolinha do Professor Raimundo’ e ‘Sai de Baixo’

Entre as dezenas de personagens interpretadas com maestria por Claudia Jimenez em mais de quatro décadas de carreira — ela estreou na televisão em 1978 —, duas ficaram marcadas na história do humor e da teledramaturgia brasileira. Entre 1990 e 1993, a atriz carioca deu vida à desbocada Dona Cacilda, uma aluna da “Escolinha do Professor Raimundo” ligeiramente inspirada em Xuxa: copiava o cabelo loiro, por meio de peruca, e tinha o bordão “beijinho, beijinho, pau, pau” — uma versão picante de “beijinho, beijinho, tchau, tchau”, saudação marcante da apresentadora. Por este trabalho, ganhou em 1991 o prêmio APCA de melhor comediante. Ainda nos anos 1990, mais precisamente em 1996, Jimenez saiu do elenco comandado por Chico Anysio e se juntou à trupe do “Sai de Baixo”, humorístico dominical que fez sucesso na Globo. Edileuza, sua personagem, era empregada na casa onde viviam Cassandra (Aracy Balabanian), Vavá (Luiz Gustavo), Caco Antibes (Miguel Falabella) e Magda (Marisa Orth). Ribamar (Tom Cavalcante) era o porteiro que flertava com a doméstica. Mas as cenas mais marcantes de Edileuza foram em trocas de farpas com Caco.

Claudia Jimenez também mostrou seu talento em novelas, séries, filmes e peças de teatro. Seu último trabalho na TV foi o quadro “Infratores”, que ia ao ar durante o “Fantástico”, em 2018. Antes, em 2016, interpretou Lucrécia Abdala Varella em “Haja Coração”. Ela também é lembrada por participações em “Trapalhões”, “Chico Total”, “Torre de Babel”, “Zorra Total”, “Os Normais” e “América”, entre outras atrações. No cinema, fez “Gabriela, Cravo e Canela” (1983), Ópera do Malandro” (1985), “O Corpo” (1991) e foi dubladora na franquia de animação “A Era do Gelo”. “Grande atriz, dubladora, humorista. Lutou muito contra problemas de saúde, lutou contra um câncer na região toráxica. O Brasil fica menos divertido nessa manhã de sábado”, lamentou a apresentadora Maria Beltrão, ao anunciar a morte da atriz no programa global “É de Casa”.

Veja fotos dos personagens mais marcantes de Claudia Jimenez