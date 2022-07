Claudia Leitte celebra aniversário no Domingão com surpresa do marido

A cantora Claudia Leitte teve uma aniversário diferente neste domingo (10). Ela comemorou seus 42 anos no palco do Domingão do Huck, com direito a bolo e à presença supresa do marido Márcio Pedreira. “Não acredito que vocês fizeram isso com ele. Isso é um milagre!”, disse a cantora, por conta da timidez do esposo, sempre muito discreto.

Ela ainda fez uma declaração para Márcio: “Tenho muito orgulho do meu marido, ele é um espetáculo fisicamente, e eu admiro a grandeza dele. É a pessoa mais reservada que conheço, mas é a pessoa mais engraçada. Não tem preço ser casada com o melhor amigo. Você é meu amor, meu presente de aniversário, me deu três filhos.”, disse, e emendou uma dança ao lado do marido ao som de Dengo Meu.

No palco do Domingão, Claudia cantou alguns de seus principais sucessos da carreira solo e também da época de Babado Novo e contou com um vídeo especial produzido pela equipe do programa.